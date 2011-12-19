Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву готовий кредитувати ОСББ

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву міг би здійснювати доступне кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для фінансування заходів з енергоефективності будівель.

Таку думку висловив голова правління фонду Леонід РИСУХІН, повідомляють на сайті відомства.

"Ми підтримуємо озвучену на засіданні уряду 14 грудня ідею глави Мінрегіону Анатолія БЛИЗНЮКА про створення механізму доступних кредитів для ОСББ для фінансування капітальних ремонтів і заходів з енергоефективності будівель. Державна житлова політика не повинна обмежуватися лише фінансовою підтримкою на етапі будівництва житла. Експлуатація будівель не менш важливе питання, ніж їх будівництво", - сказав він.

Л. РИСУХІН сказав, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву має великий досвід у сфері кредитування за державними програмами і готовий долучитися до реалізації програми доступного кредитування заходів з енергоефективності будівель для ОСББ у будь-який момент. "Тим паче, що повноваження зі сприяння реалізації програм ОСББ є предметом статутної діяльності фонду", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що головним завданням держави у 2012 році буде створення механізму доступного кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення капітальних ремонтів і заходів з енергоефективності будівель.