Київрада виділила землю для будівництва Центру захисту тварин

Київрада підтримала рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Притулок для тварин» по вул. Автопарковій у Дарницькому районі Києва для будівництва, обслуговування та експлуатації Центру захисту тварин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Центр ідентифікації тварин» з посиланням на рішення Київради від 15 грудня 2011 року.

За даними Центру ідентифікації тварин, це досить простора земельна ділянка, близько 3 га землі, що дозволить створити до півтори тисячі місць для безпритульних тварин.

Рішення на розгляд було внесене депутатом Київради Олегом КАЧКАНОМ, який є директором КП «Центр ідентифікації тварин».

«Щоб вирішити проблему безпритульних тварин, нам необхідно навести лад з реєстрацією домашніх тварин, передбачити відповідальність власників, які викидають тварин на вулицю, а також запроваджувати програму регулювання чисельності наявних безпритульних тварин гуманними методами, яка, серед іншого, передбачає поселення тварин до притулків» - прокоментував О.КАЧКАН.

Спорудження Центру захисту тварин дозволить створити додаткові місця для постійного утримання безпритульних тварин та зменшення їх кількості на вулицях міста. Розташування такого Центру на території міста зробить територіально доступним для людей, які хочуть забрати тварину, або надати волонтерську допомогу притулку.