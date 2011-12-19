Президент призначив членів Нацкомпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра ГРИГОРЬЄВА, Сергія ДУНАЙЛА, Валерія КАЛЬЧЕНКА і Юрія ХІВРИЧА членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Про це йдеться в указах Президента №1154-1157 від 16 грудня ц.р., розміщених на сайті глави держави.

При цьому Д.ГРИГОРЬЄВ, С.ДУНАЙЛО, В.КАЛЬЧЕНКО і Ю.ХІВРИЧ звільнені з посад членів Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2011 року указом Президента України Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України перейменована в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Раніше Президент України своїм указом №767 призначив Валерія САРАТОВА головою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП). Членами НКРРКП стали С.ДУНАЙЛО, Д.ГРИГОРЬЄВ, В.КАЛЬЧЕНКО, Ю.ХІВРИЧ.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, — державний колегіальний орган. Завдання комісії — регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебуває 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).