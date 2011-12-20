Контроль договорів застави та іпотеки земель стане жорсткішим
12:28, 20 грудня 2011Нерухомість
0
Верховна рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" (щодо посилення контролю над укладенням договорів застави і іпотеки земельних ділянок та прав на них).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 з 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Цим законом внесені зміни до Земельного кодексу України і Закону України "Про іпотеку", згідно з якими передача земельної ділянки в заставу (чи права на неї) здійснюється за умови присвоєння цій земельній ділянці кадастрового номера. Відповідно, однією з істотних умов іпотечного договору при іпотеці земельної ділянки має бути її кадастровий номер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter