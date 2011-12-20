Вартість житла в новобудовах Києва за рік зросла на 2,4% - експерт

Середня вартість житла на первинному ринку Києва за рік (з листопада 2010 р. по листопад ц.р.) зросла на 2,4% - з 13053 до 13278 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, пропозиція на первинному ринку нерухомості Києва в листопаді 2011 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилася на 41 квартиру. Зокрема, в листопаді 2010 року в Києві продали 1339 квартир в 136 об`єктах, а в листопаді 2011 року - 1298 квартир у 131 будинку.

При цьому в бізнес-сегменті пропозиція збільшилася: 377 квартир в листопаді цього року проти 302 у минулому. Водночас, у листопаді ц.р. продавалося 689 квартир економ-класу в 74 об`єктах проти 798 квартир в 75 будинках у листопаді 2010 року. У преміум-класі кількість квартир за рік також зменшилася: у листопаді ц.р. в 19 будинках продавалося 232 квартири (у листопаді 2010 р. - 239 квартир у 22 будинках).

У звіті наголошують, що кількість компаній-операторів, які займаються будівництвом і продажем нового житла в Києві, за рік зросла на 4 одиниці - з 55 до 59.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична нерухомість» щомісяця на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.