У Києві житлові субсидії отримують майже 41 тис. сімей

У листопаді 2011 р. кількість сімей, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, складає більше 40,9 тис. Це на 900 сімей більше, ніж в листопаді 2010 року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління праці і соціального захисту населення.

В управлінні нагадують, що згідно з відповідною постановою уряду "Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг", обов'язкова плата за житлово-комунальні послуги зменшена для працюючих громадян - з 20% на 15%, а для непрацюючих пенсіонерів, які зареєстровані і проживають самі, - з 15% на 10%. Також зменшена кількість документів, які необхідно надавати для призначення субсидії.

Отримати субсидії мають право громадяни, 15% або 10% середньомісячного сукупного доходу яких не перевищує розмір плати за житлово-комунальні послуги. Для призначення субсидії громадяни повинні подати в районне управління праці і соціального захисту населення або філію районного управління праці заяву, декларацію про прибутки і майнове положення, а також довідки про прибутки. Кияни, які за станом здоров'я або з інших поважних причин не можуть особисто звернутися в органи соціального захисту, можуть отримати допомогу в оформленні документів на призначення житлової субсидії вдома.