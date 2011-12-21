В Україні у 2012 р. очікують збільшення обсягів введення житла в експлуатацію на 10% - експерт

В Україні у 2012 році очікується збільшення об'ємів введення житла в експлуатацію на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на брифінгу віце-президент Конфедерації будівельників України Анатолій БЕРКУТА 20 грудня.

"Цього року ми матимемо 9,7 млн. кв. м житла. І наступного року ми повинні мати ріст приблизно на 10%", - сказав він.

На думку А.БЕРКУТИ, "це абсолютно реальні цифри, якщо ми по кожному з напрямів зробимо абсолютно конкретні кроки. Передусім, якщо нормально працюватиме кредитна система. Якщо іпотечне кредитування, як складник кредитної системи в житловому секторі, працюватиме, - ми матимемо ці показники".

Також він сказав, що наступного року очікується ріст об'ємів будівництва об'єктів соціальної інфраструктури завдяки запланованим програмах у навчальних закладах, зокрема, дитячим садках і школам-інтернатах.

"Ми маємо серйозну надію, що в усіх напрямах у 2012 році, незважаючи на усі складнощі, пов'язані з бюджетом, ми матимемо позитивну тенденцію по відношенню до 2011 року", - підкреслив віце-президент Конфедерації будівельників України.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України (КБУ) створена 5 квітня 2011 року шляхом об'єднання Української будівельної асоціації (УБА), Будівельної палати України і асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів". Президентом конфедерації обраний почесний президент АТ "Холдингова компанія "Київмісьбуд" (м. Київ) Володимир ПОЛЯЧЕНКО. Главою Ради директорів конфедерації обраний голова Ради директорів УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Статус саморегульованої організації дозволить конфедерації давати рекомендації під час видачі сертифікатів і ліцензій суб'єктам, задіяним у сфері будівництва, а також очистити будівельний ринок від недобросовісної конкуренції.

На 20 грудня у конфедерацію входить 730 холдингових компаній і асоціацій. КБУ об'єднує понад 90% великих будівельних компаній України.