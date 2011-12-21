Шевченківський національний заповідник у Каневі реконструйовано на 99% - Янукович

Шевченківський національний заповідник в Каневі реконструйовано на 99%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкової прес-конференції повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Сподіваюся, що весною наступного року у вас буде можливість побувати на Чернечій горі, побувати на могилі Кобзаря, вона, ця споруда, цей комплекс на 99% вже відновлений, у тому числі і музей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на об'єктах Шевченківського національного заповідника в Каневі тривають будівельні і ремонтно-реставраційні роботи.

19 вересня 2011 року в Каневі вже відкрили вертолітний майданчик з пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину з під'їзною дорогою. Об'єкт розташований недалеко від Шевченківського національного заповідника, що дасть йому можливість приймати офіційні делегації з інших держав, туристичні групи для ознайомлення з видатними пам'ятками української національної і світової історико-культурної спадщини, історією Тарасової (Чернечої) гори та ін.