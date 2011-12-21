У Херсоні з 1 січня тарифи на комунальні послуги зростуть на 30-40%.

Як передає кореспондент УНІАН, 20 грудня виконавчий комітет Херсонської міської ради більшістю голосів затвердив рішення про підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків комунальної форми власності та їх прибудинкової території (квартплата).

Також було затверджено новий перелік комунальних послуг, що надаються експлуатаційними підприємствами (ЖЕКами).

Відповідно до рішення міськвиконкому, нові тарифи в Херсоні нараховуватимуться з 1 січня 2012 року.

Пославшись на проведені громадські слухання, виконком провів цим рішенням, як зазначається в повідомленні прес-служби мерії обласного центру, «оптимізацію тарифів». У цілому, на думку мерії Херсона, тарифи на ЖКП змінюються на 30-40% у бік їх збільшення.

«Так, на сьогодні в місті діють тарифи в розмірі від 0,62 грн. (мінімальний) до 1,68 грн. (максимальний) за 1 м. кв. загальної площі. Одночасно з 1 січня 2012 року в 53 житлових будинках він зменшиться порівняно з тим, що діє. За розрахунками, проведеними відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 № 869, в середньому щодо херсонських будинків тариф становитиме від 1,51 грн. (мінімальний) до 3 грн. (максимальний) за 1 м. кв. загальної площі», - говориться в повідомленні прес-служби мерії Херсона.

При цьому в повідомленні зазначається, що тарифи на ЖКП у Херсоні не змінювалися з 2008 року.

Проте слід зазначити, що кількість будинків, в яких зменшаться тарифи, становлять лише 2% від всього житлового фонду міста.

Крім того, в повідомленні прес-служби мерії Херсона наводиться порівняльна таблиця тарифів із аналогічними розцінками за ЖКП в інших обласних центрах країни, де ці тарифи вищі – Черкаси, Вінниця, Луцьк, Житомир. При цьому в таблиці не вказуються обласні центри, де тарифи нижче херсонських - Миколаїв, Суми, Чернігів.

Також при обговоренні списку комунальних послуг на засіданні міськвиконкому було відзначено, що після проведення громадських слухань з цього питання з обов`язкових послуг виключено прибирання підвалів, технічних поверхів і дахів, обслуговування систем диспетчеризації, полив дворів, клумб і газонів, експлуатація номерних знаків на будинках. Зазначені послуги мешканці можуть замовити в ЖЕКу і сплачувати додатково.

Проти прийнятого міськвиконкомом Херсонської міськради рішення різко виступив ряд громадських організацій і опозиційних політичних сил.