Обсяг субсидій на оплату ЖКП в Україні за 11 місяців зріс на 81,4 млн. грн.

У січні-листопаді 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 257,6 млн. грн., що на 81,4 млн. грн. більше, ніж у січні-листопаді 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 216,5 млн. грн., у сільській – 41,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-листопаді 2011 року були призначені 1720,9 тис. сімей (92,2% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 1380,4 тис., в сільській – 340,5 тис. Порівняно з січнем-листопадом 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 329,6 тис., або на 23,7%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у листопаді п.р. збільшився порівняно з листопадом 2010 року на 18% – до 193,7 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Івано-Франківській області і Києві (313,4-242,2 грн.), найменший – у Севастополі, Одеській області і Криму (117-133,5 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.