ВР збільшила розміри штрафів за правопорушення у сфері містобудування

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності і вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності" (№ 8597).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 з 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом персоніфікується відповідальність суб'єктів містобудування за порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил забезпечення стійкості, міцності, надійності і необхідної довговічності будівель і споруд.

Збільшуються розміри штрафних санкцій за правопорушення у сфері містобудування.

Передбачена персональна відповідальність окремих виконавців за правопорушення у сфері містобудування.

Відповідно до закону порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів або споруд спричиняє за собою накладення штрафу на громадян і посадовців у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.

Виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок виконання таких робіт у випадках, коли таке повідомлення є обов'язковим, а також надання недостовірних даних, вказаних в поданому повідомленні, спричиняє за собою накладення штрафу на громадян і посадовців у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.

Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, а також надання недостовірних даних, вказаних в поданій декларації, спричиняє за собою накладення штрафу на громадян і посадовців у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.