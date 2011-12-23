Процедуру надання земділянок для користування надрами спрощено

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції закон України «Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов‘язаних з користуванням надрами» (№ 8209).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 245 із 305 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний закон викладає у новій редакції частину четверту статті 151 Земельного кодексу України. Нею передбачено, що у разі вилучення (викупу) земельних ділянок під об’єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання й охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), а також для потреб, пов’язаних із користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій) чи гірничих відводів, та під розміщення і обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, погодження місця розташування об’єкта не проводиться.