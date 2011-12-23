У 2012 році популярними будуть проекти нерухомості «швидкої реалізації» - експерти

В Україні у 2012 році більшою популярністю інвесторів користуватимуться проекти нерухомості "швидкої реалізації".

Таку думку висловили учасники Ukrainian Real Estate Club на заході, присвяченому підсумкам діяльності на ринку нерухомості у 2011 році, повідомили УНІАН в прес-службі клубу.

Зокрема, за оцінками експертів, як і в поточному році, у 2012 році більше інвестувати будуть в рітейл, а офісний і житловий сектори нерухомості займуть друге і третє місце.

За словами представника компанії DLA Piper Ukraine Наталії КОЧЕРГІНОЇ, найближчим часом в Україну навряд чи прийдуть нові гравці, але і наявні міжнародні компанії йти не збираються, вони лише розширюватимуть свій бізнес.

У свою чергу представник UniCredit Bank Андрій БРИНЗИЛО сказав, що нових транзакцій в поточному році було украй мало, в основному банки рефінансували або реструктуризували фінансування існуючих проектів.

За оцінками представника компанії "Ренесанс Капітал" Романа НАСИРОВА, незважаючи на ріст основних показників у процентному співвідношенні, сектор нерухомості насправді ще не відновився, і така ситуація збережеться ще 1,5-2 роки.