На програму будівництва доступного житла у держбюджеті-2012 передбачено 200 млн. грн.

В Україні на програму «Доступне житло» у державному бюджеті 2012 року передбачено 200 млн. грн., що удвічі більше за обсяги фінансування даної програми 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН відзначив, що фінансування пільгових державних кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво і придбання житла залишиться на рівні цього року, тобто на рівні 60 млн. грн.

При цьому у 2012 році збільшиться фінансування часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам до 111 млн. грн.

«Передбачений обсяг бюджетних призначень на 2012 рік в обсязі 111 млн. грн. забезпечить повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки, і дозволить виконати зобов`язання з виплати часткової компенсації в наступному бюджетному році в повному обсязі за минулі роки», - відзначив Л.РИСУХІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».