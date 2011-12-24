Лисичанська міськрада звернулася до уряду щодо критичного стану заводу «Пролетар»

Лисичанська міська рада в Луганській області звернулася до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з приводу критичного стану ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетар».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Лисичанської міськради, депутати прийняли звернення 23 грудня під час позачергової сесії.

У зверненні наголошується, що стан містоутворюючого підприємства такий критичний, що невдовзі може статися зупинення виробництва. Лисичанська міськрада вимагає «термінового врегулювання ситуації і захисту національного виробника».

«Основною проблемою для нормальної роботи одного з бюджетоутворюючих підприємств міста депутати вважають надлишок імпорту на внутрішньому ринку країни, адже продукція українських промисловців неспроможна конкурувати з дешевшою імпортною», - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому в ньому наголошується, що депутатами міськради вже приймалося звернення до органів державної влади з проханням втрутитися в ситуацію із засиллям імпорту на українському ринку. Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01.04.2011 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту до України листового флоат-скла. Але до цього часу рішення за результатами розслідування не прийнято.