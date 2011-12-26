Біатлонну базу поблизу Тернополя облаштують для проведення міжнародних змагань

Біатлонну базу поблизу Тернополя планують облаштувати для проведення міжнародних змагань.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної ради, про це 23 грудня під час відкриття реконструйованої бази у Підгородньому повідомив голова облради, керівник Тернопільського осередку Федерації біатлону України Олексій КАЙДА.

«Поблизу нашої біатлонної бази у Підгородньому (село неподалік Тернополя – УНІАН) є 30 гектарів землі, які належать медичному університету. Навчальний заклад відмовляється від цієї площі. Саме тут можна побудувати нову трасу за світовими стандартами, стрільбище, трибуни. Уже розроблений інвестиційний проект будівництва, після втілення якого тут можна було б проводити світові чемпіонати», – наголосив О.КАЙДА.

Він також повідомив, що ініціюватиме перед центральною владою питання щодо облаштування у Підгородньому загальноукраїнської біатлонної бази. Зокрема, О.КАЙДА направив звернення до Державної службу молоді та спорту з проханням включити спортивні об’єкти області до переліку баз, які будуть задіяні для підготовки олімпійців у 2014-2022 роках.

Наразі ж на базі у Підгородньому зроблено ремонт їдальні, встановлено нову побутову техніку та меблі, облаштовано окремі душові кабіни для хлопців та дівчат, реконструйовано частину біатлонної траси.

«Наші спортсмени, які показують високі спортивні досягнення і в Україні, і у світі, повинні мати належні умови для тренувань. На реконструкцію траси були виділені кошти з обласного бюджету. Решта зроблено завдяки меценатам. Маю на увазі ремонти, заміна вікон, нові меблі, гідроізоляція фундаменту. Окрім цього Федерація біатлону України подарувала нашій базі 10 біатлонних установок», – зазначив О. КАЙДА.

Довідка УНІАН. Навчально-спортивна база з біатлону в Підгородньому введена в експлуатацію 27 червня 1985 року. Займає площу 2,25 га з яких 1,1 га – спортивна база, 1,15 га – стрільбище.

Для проведення навчально-тренувального процесу спортсменів є лижеролерна траса довжиною 2,5 км шириною 2,5 м, а також стрільбище на 18 біатлонних установок.

З 1991 року спортсмени Тернопільської ОДЮСШ з біатлону на чемпіонатах світу та Європи вибороли близько 70 нагород. За збірну Україну виступають вихідці з Тернопільщини Олена ПІДГРУШНА, Людмила ПИСАРЕНКО, Світлана КРИКОНЧУК, Тетяна ТРАЧУК, Андрій ВОЗНЯК.