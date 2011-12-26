У Києві в розважальному комплексі обірвалася карусель: діти впали з 4-метрової висоти

У Києві в сімейному розважальному комплексі "Тропікал парк" вчора обірвалась карусель.

Як передає ТСН, четверо дітей 5 і 6 років упали з висоти 4-х метрів. Трьох малюків забрала "швидка".

За попередніми висновками, карусель обірвалась, бо ціпок, що тримав крісла, перетерся і не витримав навантаження.

Співробітники МНС, які прибули на місце, з`ясували: жодних перевірок безпеки атракціон не проходив, і дозвільних документів на роботу не має.

Дітей врятувало лише те, що вони були пристебнуті. Аварійну карусель зупинили, але на момент приїзду знімальної групи телеканалу розважальний парк усе ще працював.