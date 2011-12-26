У Києві в розважальному комплексі обірвалася карусель: діти впали з 4-метрової висоти
10:01, 26 грудня 2011Нерухомість
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У Києві в сімейному розважальному комплексі "Тропікал парк" вчора обірвалась карусель.
Як передає ТСН, четверо дітей 5 і 6 років упали з висоти 4-х метрів. Трьох малюків забрала "швидка".
За попередніми висновками, карусель обірвалась, бо ціпок, що тримав крісла, перетерся і не витримав навантаження.
Співробітники МНС, які прибули на місце, з`ясували: жодних перевірок безпеки атракціон не проходив, і дозвільних документів на роботу не має.
Дітей врятувало лише те, що вони були пристебнуті. Аварійну карусель зупинили, але на момент приїзду знімальної групи телеканалу розважальний парк усе ще працював.
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