Група «ЕСТА» планує у лютому розпочати реконструкцію київського ЦУМу

Група «ЕСТА» планує розпочати проведення реконструкції київського Центрального універмагу у лютому 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, група взялася до останнього етапу розробки концепції реконструкції київського ЦУМу. Під час реконструкції торгові площі ЦУМу будуть розширені за рахунок раціональнішого використання території внутрішнього двору. Фасад ЦУМу, зведений 1939 року, збережуть у незмінному вигляді.

За словами інвестиційного директора компанії «ЕСТА Холдинг», яка керує компанією групи «ЕСТА», Максима ГРОМАДЦОВА, проектування реконструкції внутрішньої частини ЦУМу доручили відомому англійському архітектурному бюро Benoy, яке співпрацює з київськими архітекторами.

У прес-службі повідомили, що ЦУМ залишиться універмагом і збереже свою історичну назву. Новий фірмовий стиль ЦУМу зараз розробляє міжнародне брендингове агентство Landor (США).

Для того, щоб врахувати думку громади, провели кілька соціологічних та маркетингових досліджень.

Початок реконструкції ЦУМу заплановано на лютий 2012 року – після закінчення термінів договорів з орендарями. Концепція нового ЦУМу буде представлена громадськості наприкінці січня, після остаточного затвердження.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року група «ЕСТА» завершила процес концентрації активів ТОВ «ТД «Київський ЦУМ» та ТОВ «М-Сервіс» в ТОВ «Столичний ЦУМ» – компанію, створену для управління та розвитку цього проекту.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керівна компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ВАТ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить у групу «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає в якості інвестора та девелопера, а також здійснює стратегічне управління об’єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

У групу «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), «Київ» (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фроловській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).

Центральний універмаг (Київ) відкрили у 1939 році. Будівля загальною площею понад 21,5 тис. кв. м розміщена на перехресті вул. Хрещатик та Богдана Хмельницького.