ДІУ планує протягом 5 років спрямувати 15 млрд. грн. на добудову житла в Україні

Державна іпотечна установа (ДІУ) у 2012-2016 роках планує профінансувати добудову об`єктів незавершеного житлового будівництва в Україні у розмірі 15 млрд. грн., що дасть можливість добудувати майже 10 млн. кв. м житла.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив глава правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, такі обсяги передбачені у розробленій Стратегії розвитку ДІУ на 2012-2016 роки.

«Ми вже практично розробили і передали на розгляд Стратегію розвитку ДІУ на 2012-2016 роки. У цій стратегії ми передбачаємо продовження роботи з дофінансування незавершеного будівництва. За 5 років ми плануємо профінансувати 15 млрд. грн. для добудови майже 10 млн. кв. м житла. Потім ми ці квартири людям або продаємо за пільговим кредитом, або здаємо в оренду з правом викупу. Ми плануємо за 5 років забезпечити понад 200 тис. сімей таким житлом. Ми хочемо, щоб з 200 тисяч десь 110 тисяч квартир – це були б спеціальні програми для держслужбовців (військовослужбовців, міліції, вчителів, медиків тощо)», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що Стратегію планується подати на розгляд Наглядової ради установи.

«До кінця року ми маємо надати в деталях механізми реалізації стратегії, а в січні - затвердити її», - додав він.

Докладніше про це, а також про інші програми ДІУ в 2012 році читайте в інтерв`ю http://economics.unian.net/ukr/detail/115038.