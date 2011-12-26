Норми про зміни в держреєстрації прав на нерухомість відтерміновані до 2013 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 грудня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації».

Цим законом до 1 січня 2013 року відтерміновані норми про зміни в державній реєстрації прав на нерухоме майно (зокрема - перехід прав з реєстрації Міністерству юстиції).

Законом вносяться зміни до законів «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України», а також «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, до 1 січня 2013 року продовжується дата здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та здійснення заходів, пов‘язаних з веденням Державного земельного кадастру. Метою цих пропозицій є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, необхідних для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.