На пільгове кредитування ОСББ у держбюджеті-2012 передбачено 40 млн. грн.

На пільгове кредитування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у державному бюджеті на 2012 рік передбачено 40 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН сьогодні на прес-конференції.

«Державним бюджетом передбачена вперше така кредитна програма, як пільгове кредитування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, для того щоб проводити реконструкцію, встановлювати прилади обліку і на інші програми, які відповідають меті створення ОСББ», - сказав він.

Л.РИСУХІН уточнив, що ініціатором такої програми виступило Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, яке розробить умови надання пільгових кредитів, після чого порядок їх надання має затвердити Кабінет міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву заявив про готовність здійснювати доступне кредитування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків для фінансування заходів щодо енергоефективності будівель.