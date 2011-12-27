Фінансування будівництва об’єктів інфраструктури освоєно на 95,8%

В Україні проекти будівництва, реконструкції і модернізації об'єктів інфраструктури у 2011 році профінансовані на суму 778,999 млн. грн., з якої на понеділок, 26 грудня, освоєно 95,8%.

Про це сказано на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, цього року окремими державними програмами і субвенціями передбачено 778 млн. 999 тис. грн. на фінансування будівництва, реконструкції, проведення капітальних і поточних ремонтів 1038 об'єктів.

За даними міністерства, на сьогодні роботи завершені на 583 об'єктах, що складає 56,1% від загальної кількості.

У Мінрегіоні зазначили, що з загальної суми 374 млн. грн. спрямовані на фінансування робіт з берегоукріплення, протизсувні роботи на Чорноморському узбережжі Криму в районі смт. Форос, а також на будівництво, реконструкцію, ремонт 16 об'єктів державного і регіонального значення. Зокрема, на 10 млн. грн. профінансовані роботи з будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури в дитячому центрі "Артек".

Крім того, цього року 404,999 млн. грн. виділено з державного бюджету субвенцій 12 місцевим органам влади на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зон спостереження АЕС.