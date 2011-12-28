«Промінвестгруп-1» планує до квітня 2015 р. відкрити готель Sofitel у центрі Києва

Компанія «Промінвестгруп-1», акціонерами якої є компанії «XXI Вік» і «Будхаус Груп», планує наприкінці 2014 року - першого кварталу 2015 року відкрити п`ятизірковий готель Sofitel на перетині вул. Лютеранська і Круглоуніверситетська в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор ПАТ «Промінвестгруп-1» Олександр ШОВКАЛЮК.

За його словами, проект готелю компанія почала розвивати в 2007 році, проте активний розвиток він одержав у 2009 році. На сьогоднішній день на земельній ділянці, площею 0,4 га, ведуться роботи з огорожі котловану та земельні роботи. Передбачається, що ці роботи буде завершено за 9 місяців. Підрядником будівництва виступає компанія «Основа Солсіф».

О.ШОВКАЛЮК відзначив, що загальна сума інвестицій у готель становитиме близько 100 млн. дол., із яких вже інвестовано близько 10 млн. дол. Планується, що частина коштів - 80 млн. дол. будуть позиковими (компанію цікавить кредит під 8-9% річних). Зокрема, компанія планує звернутися до Міжнародної фінансової корпорації (IFC) для залучення коштів.

Гендиректор «Промінвестгруп-1» повідомив, що проект готелю, розроблений британською компанією «Сіферт Архітектс», передбачає 14-поверхову будівлю на 276 номерів із двома ресторанами, баром, кімнатою для переговорів, SPA, тренажерним залом із басейном, підземним паркінгом на 49 машиномісць. На 12-му і 13-му поверхах планується розмістити 16 апартаментів, які продаватимуться. Планується, що власники апартаментів матимуть доступ до всього готельного сервісу.

За даними О.ШОВКАЛЮКА, 13 вересня 2011 року було підписано угоду про управління готелем із міжнародним готельним оператором Accor Group.

Гендиректор компанії відзначив, що термін окупності проекту становитиме 10 років, в перший рік після відкриття планується, що EBITDA готелю становитиме 10 млн. дол., а за 4-5 років - 18 млн. дол. на рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Промінвестгруп-1» (м. Київ) створене в 2004 році для реалізації проекту з будівництва готелю Sofitel у Києві. Компанія займається будівництвом будівель, купівлею/продажем власної нерухомості виробничо-технічного призначення, здачею в оренду власної та державної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення. Основним власником компанії є ТОВ «Будхаус Груп», міноритарною часткою володіє компанія «XXI Вік».