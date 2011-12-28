«Будхаус Груп» планує будівництво кондомініум-готелю в центрі Києва

Компанія «Будхаус Груп» до кінця 2012 року планує розпочати будівництво кондомініум-готелю в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор ПрАТ «Промінвестгруп-1», основним акціонером якого є «Будхаус Груп», Олександр ШОВКАЛЮК.

За його словами, передбачається будівництво комплексу сервісних елітних апартаментів для продажу. Площа земельної ділянки, розташування якої не уточнюється, становить 1 га, вона вільна від забудови.

О.ШОВКАЛЮК зазначив, що «Будхаус Груп» планує інвестувати в будівництво власні кошти.

Гендиректор компанії також повідомив, що «Будхаус Груп» планує розвивати й інші готельні проекти категорії «5 зірок» і «3 зірки» з основними партнерами - міжнародними готельними операторами Starwood Hotels & Resorts Worldwide (Sheraton) і Accor Group. При цьому в Києві планують розвивати тризіркові готелі.

Довідка УНІАН. Згідно з Вікіпедією, кондомініум-готель - як правило, висотна будівля, яка використовується як кондомініум і як готель. У будівлі присутній весь набір готельних послуг, при цьому коли власник апартаментів не використовує їх, вони можуть здаватися в оренду як готельні номери.

ТОВ «Будхаус Груп» (Київ) - інвестиційно-девелоперська компанія, основними напрямками діяльності якої є будівництво і управління об`єктами нерухомості на території України, а також залучення інвестицій в будівельні проекти. У сферу інтересів компанії входять об`єкти в сегментах торговельної, офісної, готельної та заміської нерухомості.

Серед проектів компанії - ТРЦ Fabrika в Херсоні і ТРЦ Lubava в Черкасах, готель Four Points by Sheraton у Запоріжжі.

ПрАТ «Промінвестгруп-1» (Київ) створено в 2004 році для реалізації проекту з будівництва готелю Sofitel в Києві. Основним власником компанії є ТОВ «Будхаус Груп», міноритарною часткою володіє компанія «XXI Століття».