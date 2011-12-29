Укрдержреєстр може отримати функції реєстрації прав на нерухомість у 2-му кварталі

Функції реєстрації прав на нерухоме майно можуть бути передані від Бюро технічної інвентаризації Державній реєстраційній службі України (Укрдержреєстру) вже у другому кварталі 2012 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ проінформував сьогодні на прес-конференції.

За його словами, відповідну ініціативу підтримали на засіданні Кабінету міністрів 28 грудня.

Міністр зазначив, що продовження повноважень БТІ з реєстрації прав на нерухоме майно було викликане об`єктивними причинами, оскільки новоствореному Укрдержреєстру був потрібен час для формування структури.

У той же час, Кабінет міністрів вважає, що визначений в законі перехідний період до 1 січня 2013 року, під час якого повноваження з реєстрації прав на нерухомість здійснюватимуть БТІ, є невиправдано довгим. Укрдержреєстр готовий здійснювати свої повноваження, визначені законом, вже з ІІ кварталу наступного року, сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 грудня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно і їх обтяжень під час їх державної реєстрації".

Цим законом до 1 січня 2013 року відтерміновано норми про зміни в державній реєстрації прав на нерухоме майно (зокрема - перехід прав з реєстрації Міністерству юстиції).

Закон вносить зміни до законів "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обмежень" та інших законодавчих актів України", а також "Про Державний земельний кадастр".

Зокрема, до 1 січня 2013 року подовжується здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно і здійснення заходів, пов`язаних з веденням Державного земельного кадастру. Метою цих пропозицій є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, необхідних для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.

26 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.