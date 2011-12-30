Мінрегіон у 2012 році продовжить моніторити стан реформування ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України у 2012 році продовжить проводити моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства.

Про це йдеться у наказі міністерства №350 від 16 грудня, розміщеному на сайті Мінрегіону.

Своїм наказом міністерство затвердило зразкові форми звітів, інформації щодо проведення розрахунків за послуги водопостачання і водовідведення, теплопостачання, спожитий газ і електроенергію та перелік базових підприємств галузі.

Мінрегіон доручив міністрові регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Криму, керівникам структурних підрозділів з питань ЖКГ обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій забезпечити подачу інформації про технічний і фінансово-економічний стан підприємств галузі у Республіканський інформаційно-обчислювальний центр Мінрегіону, а центру - забезпечити збір узагальнення і своєчасну подачу інформації до міністерства.