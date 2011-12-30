Оренда житла у Польщі на час Євро-2012 подорожчає у 40 разів - дослідження

Вартість оренди житла у Польщі під час проведення матчів фінальної частини Євро-2012 може зрости навіть у 40 разів від своєї стандартної ціни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить дослідження веб-порталу wp.pl.

Портал, який перевіряв вартість оренди житла за допомогою інтернет-систем резервування, з'ясував, що найбільше підняли ціни власники апартаментів біля Національного стадіону у столиці Польщі.

"У Варшаві у день матчу-відкриття дві людини можуть заночувати майже за 3 тис. доларів за ніч (1$=3,4PLN)... ніч у цих же апартаментах двома тижнями раніше коштує менше 80 доларів", - зазначає wp.pl.

Зокрема, власник квартири у своєму оголошенні зазначає, що в квартирі можуть переночувати 7 осіб, підкреслюючи, що за додаткових людей не треба доплачувати.

8 червня, коли у Варшаві стартує Євро-2012, одне місце у двомісному наметі в польській столиці коштуватиме близько 85 дол.

"У кожному наметі є спальник і матрац. У наметовому містечку є багато переносних туалетів і душових кабін", - зазначає автор оголошення, яке наводить польський портал.

У Гданьську, Вроцлаві і Познані місце в наметових містечках на час Євро-2012 коштуватиме трохи менше 80 дол.

Згідно з дослідженням, найдорожче у Польщі коштуватиме двомісний номер в готелі Гданьську Podewils 10 червня, коли гратимуть збірні Італії і Іспанії - майже 4 тис. дол., що у 20 разів більше від ціни двома тижнями раніше.

Двокімнатний номер в одному з готелів Гданьська цього ж дня коштуватиме 150 дол., що на 250% більше від стандартної ціни.

Найдешевше, згідно з дослідженням, можна буде переночувати в мотелі Strzeszynek у Познані в день гри італійської і хорватської збірної 14 червня: двомісний номер обійдеться менше 70 дол., але і це удвічі більше, ніж зазвичай.

У день відкриття Євро-2012 у Кракові, який не є організатором чемпіонату, але де, за попередніми даними, зупиняться команди трьох учасників фіналу, двомісний номер в готелі Sheraton коштуватиме 360 дол.

"Це на понад 70% дорожче такого ж номера двома тижнями раніше", - зазначає портал.

Найменше підняв ціну на номери готель Marine в польському місті Колобжег: у день відкриття Євро-2012 дві людини зможуть переночувати там за близько 150 дол., що всього на 40% більше від стандартної ціни.

Згідно з дослідженням, власники житла у Польщі у більшості випадків підняли ціни на нього на час єврочемпіонату щонайменше удвічі, а в дні матчів у деяких містах вже не можна знайти місця для ночівлі дешевше 300 дол.

Як повідомляв УНІАН, наступного року в Україні і Польщі уперше в історії відбудеться чемпіонат Європи з футболу, право організовувати який українці з поляками виграли у 2007 році.

Матчі відбудуться в українських Києві, Львові, Донецьку і Харкові і в польських Варшаві, Гданьську, Вроцлаві і Познані.