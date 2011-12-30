Попов обіцяє демонтувати усі МАФи, які заважають життєдіяльності столиці

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє демонтувати усе МАФи, які заважають нормальній життєдіяльності столиці.

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю газеті "День".

"Ми однозначно демонтуємо ті об'єкти, які заважають нормальній життєдіяльності міста, тобто об'єкти, які знаходяться біля виходів зі станцій метрополітену, на зупинках громадського транспорту або в переходах, ті, які експлуатуються в аварійному стані", - запевнив голова КМДА.

Інші ж, за його словами, зможуть продовжити своє існування, за умови упорядковування їх і законних платежів до міського бюджету.

О.ПОПОВ зазначив, що сьогодні величезна частина цього бізнесу знаходиться "в тіні" і, на жаль, працює на кишеню окремих корумпованих чиновників і навіть деяких співробітників силових структур. "Про це в неофіційному спілкуванні говорять самі підприємці" - сказав голова КМДА.

"Ми вивчили ситуацію і з'ясували, що майже 80% так званих малих архітектурних форм контролюють декілька власників. Після цього провели декілька нарад з самими власниками та іншими представниками тих, хто працює в цьому сегменті. Якщо вони погодяться на наші пропозиції працювати відкрито і так, щоб не порушувати закон, санітарні норми і норми безпеки відповідно до інтересів киян, тоді і самі кияни, і влада буде лояльна до цього сегменту бізнесу ", - продовжив ПОПОВ.

У той же час він висловив переконання, що через декілька років нинішні МАФи підуть в історію. "Зате з'являться або цивілізованіші об'єкти торгівлі, або інші проекти, які ми запропонуємо, наприклад, для надання побутових послуг і тому подібне. Ми прагнемо вийти на цивілізований рівень стосунків влади, жителів міста і бізнесу ", - сказав О. ПОПОВ.

Нагадаємо, у Києві впродовж усього року КП "Київблагоустрій" здійснює демонтаж МАФів біля станцій метро і зупинок громадського транспорту, які встановлені всупереч нормам безпеки і вимогам. У той же час незадовго на цих же місцях встановлюють нові малі архітектурні форми.