На вторинному ринку Харкова вартість житла за рік зросла на 3,43%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в 2011 році зросла на 3,43%, або 35 дол., - до 1 тис. 056 дол./ в. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район із середнім показником 898 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1353 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Київському районі - на 6,62% (84 дол.) - до 1353 дол., Московському - на 3,41% (31 дол.) - до 940 дол., Дзержинському районі - на 5,96% (73 дол.) - до 1 298 доларів, Жовтневому - на 4,29% (41 дол.) - до 996 дол., Фрунзенському районі - на 4,48% (43 дол.) - до 1003 дол., Орджонікідзевському - на 3,56% (31 дол.) - до 903 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Ленінському районі - на 2,27% (24 дол.) - до 1034 дол., Червонозаводському - на 3,54% (33 дол.) - до 898 дол., Комінтернівському - на 2,49% (23 дол.) - до 900 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.