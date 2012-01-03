На вторинному ринку Дніпропетровська вартість житла за рік зросла на 2,47%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в 2011 році знизилася на 2,47%, або на 28 дол., - до 1 160 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 886 дол./кв. м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу склала 1 368 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксовано у Бабушкінському районі - на 4,67% (61 дол.) - до 1 368 дол., Індустріальному - на 8,89% (85 дол.) - до 1041 дол., Амур-Нижньодніпровському районі - на 6% (56 дол.) - до 990 дол./кв. м, Самарському районі - на 5,13% (48 дол.) - до 984 дол., Кіровському районі - на 2,47% (29 дол.) - до січня 1202 дол., Ленінському районі - на 0,45% (4 дол.) - до 886 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Жовтневому районі - на 2,72% (37 дол.) - до 1 325 дол., Червоногвардійському районі - на 2,75% (33 дол.) - до 1 169 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.