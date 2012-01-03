На вторинному ринку Донецька вартість житла за рік знизилася на 0,34%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в 2011 році знизилася на 0,34% (4 дол.) - до 1161 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 786 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу склала 1411 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла знизилася у Ворошиловському районі - на 4,86% (72 дол.) - до 1411 дол., Кіровському - на 3,04% (26 дол.) - до 829 дол./кв. м, Ленінському - на 0,42% (4 дол.) - до 946 дол./кв. м, Куйбишевському - на 3,65% (35 дол.) - до 925 дол./кв. м.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла відзначалося в Київському районі - на 6,05% (75 дол.) - до 1 314 дол., Калінінському - на 4,26% (49 дол.) - до 1 199 дол., Пролетарському - на 4,5% (40 дол.) - до 929 дол., Петровському - на 5,50% (41 дол.) - до 786 дол./кв. м, Будьонівському - на 5,35% (49 дол.) - до 965 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.