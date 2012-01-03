На вторинному ринку Львова середня вартість житла в 2011 році зросла на 0,99%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в 2011 році зросла на 0,99%, або на 14 дол., - до 1 432 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 176 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1772 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла спостерігався в Шевченківському районі - на 0,65% (8 дол.) - до 1238 дол., Личаківському районі - на 1,07% (14 дол.) - до 1 326 дол., Сихівському районі - на 0,86% (10 дол.) - до 1 176 дол./кв. м, Залізничному районі - на 5,82% (73 дол.) - до 1328 дол./кв. м, Франківському районі - на 6,30% (88 дол.) - до 1485 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Галицькому районі - на 2,69% (49 дол.) - до 1772 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.