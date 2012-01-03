На первинному ринку Києва вартість житла в 2011 р. зросла на 4,07%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2011 році зросла на 4,07% - до 1 612 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 281 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 577 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 3,21% (62 дол.) – до 1 995 дол./кв. м, Деснянському – на 3,31% (41 дол.) – до 1 281 дол./кв. м, Святошинському – на 5,19% (66 дол.) – до 1 338 дол., Печерському районі – на 8,10% (193 дол.) – до 2 577 дол./кв. м, Подільському – на 3,79% (54 дол.) – до 1 479 дол., Дніпровському – на 11,34% (145 дол.) – 1 424 дол., Дарницькому районі – на 5,99% (73 дол.) – до 1 292 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Оболонському районі – на 0,43% (7 дол.) – до 1 604 дол., Голосіївському – на 1,30% (21 дол.) – до 1 593 дол., Солом’янському районі – на 0,71% (10 дол.) – до 1 406 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.