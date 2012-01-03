У Полтаві тарифи на послуги з утримання комунальних будинків зросли на 114-344%

Полтавський міськвиконком з 1 січня 2012 року підвищив тарифи на послуги з утримання комунальних будинків та прибудинкових територій на 114,3% -344,4%, або на 0,8-3,1 грн. - до 1,5-4 грн./кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління житлово-комунального управління Полтавської міськради Сергій СИНЕЛЬНИК.

За його словами, нові тарифи розраховані для кожного з 11 ЖЕКів міста. Вони включають 11 видів послуг, у тому числі вивіз сміття, прибирання та благоустрій території і т.д.

Мінімальний тариф складе 1,5 грн./кв. м, максимальний - 4 грн./кв. м.

Тариф на утримання будинків і прибудинкових територій, що діяв до цього, був затверджений у 2007 році.