У Харкові «Житлобуд-1» ввів в експлуатацію чотири будинки

У Харкові АТ «Трест Житлобуд-1» ввело в експлуатацію чотири житлові будинки загальною площею більш ніж 30 тис. кв. м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, всі будинки були введені в експлуатацію в грудні 2011 року.

Житловий будинок «Перемога», розташований на пр. Перемоги, 66-Д, є завершальною стадією будівництва житлового кварталу в цьому районі міста. Будинок складається з 80 однокімнатних квартир площею від 38 до 45 кв. м, 45 двокімнатних квартир площею від 56 до 70 кв. м і 9 трикімнатних квартир площею 80 кв.м.

Житловий комплекс «Молодіжне містечко» на пр. Перемоги, 53-Б складатиметься з дев`яти дев`ятиповерхових секцій. На сьогоднішній день здані в експлуатацію 3-тя і 4-та секції. У зданих секціях житлового комплексу 67 однокімнатних квартир площею від 35 до 41 кв. м і 38 двокімнатних квартир площею від 62 до 64 кв.м.

Житловий будинок «Грінвіч» розташований недалеко від станції метро «Площа Повстання» на вул. Малиновській, 19. Будинок складається з 70 однокімнатних квартир площею від 35 до 49 кв. м, 53 двокімнатних квартир площею від 49 до 74 кв. м і 9 трикімнатних квартир площею 75 кв.м.

Житловий будинок на Салтівському шосе, 73-В є завершальною стадією будівництва житлового кварталу «Салтівський». У зданих секціях А і Б 78 однокімнатних квартир площею від 38 до 45 кв. м, 37 двокімнатних квартир площею від 55 до 65 кв. м і 9 трикімнатних квартир площею 82 кв.м.