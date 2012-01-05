У Чернігові з 1 лютого на 40-60% зросте квартплата

У Чернігові з 1 лютого в середньому на 40-63% зросте вартість послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.

Як повідомили УНІАН в управлінні економіки Чернігівської міської ради, відповідне рішення ухвалив виконком міськради.

За інформацією працівника управління, причиною підвищення вартості послуг є зростання складових тарифу на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій. Зокрема, з 2008 року, коли востаннє переглядалася квартплата в Чернігові, вартість будівельних матеріалів збільшилася на 200%, ціни на паливно-мастильні матеріали зросли на 160%, електроенергію – на 139%, запчастини до автомобільної техніки – від 130% до 200%. Водночас проектні розрахунки тарифів на послуги з утримання житла здійснювалися з урахуванням мінімальної заробітної платина рівні 960 грн. на місяць, тоді як у діючому тарифі вона становить 588 грн.

"Перегляд тарифів дозволить стабілізувати роботу житлово-експлуатаційних підприємств, забезпечить якісне надання послуг", - сказав представник управління економіки міськради. Він також відзначив, що на сьогодні в житлово-експлуатаційних підприємствах Чернігова не вистачає оборотних коштів для виконання зобов`язань з надання встановленого комплексу послуг. На багатьох підприємствах гострою залишається кадрова проблема і висока плинність кадрів.

У цілому нові тарифи на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій у Чернігові будуть встановлені для кожного будинку окремо. Вони передбачають виконання мінімального переліку робіт і включають мінімальні витрати, необхідні для підтримки житлового фонду в безпечному санітарно-гігієнічному і технічному стані.