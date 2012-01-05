Вартість землі в передмісті Києва за рік знизилася на 16% – до 3 316 дол. за сотку

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 16,05%, або на 634 дол., – до 3 316 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район з середнім показником 979 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 5 145 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 21,04% (1 371 дол.) – до 5 145 дол./сотка, Броварському – на 12,64% (385 дол.) – до 2 661 дол./сотка, Бородянському – на 10,48% (202 дол.) – до 1 726 дол./сотка, Макарівському – на 13,87% (252 дол.) – до 1 565 дол./сотка, Васильківському – на 16,79% (430 дол.) – до 2 131 дол./сотка, Обухівському – на 14,22% (652 дол.) – до 3 933 дол./сотка, Бориспільському – на 12,95% (542 дол.) – до 3 644 дол./сотка, Кагарлицькому – на 5,83% (87 дол.) – до 1 405 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 7,20% (76 дол.) – до 979 дол./сотка, Баришівському – на 6,11% (70 дол.) – до 1 076 дол./сотка, Білоцерківському – на 6,62% (80 дол.) – до 1 129 дол./сотка, Вишгородському – на 4,62% (128 дол.) – до 2 878 дол./сотка, Фастівському – на 5,65% (65 дол.) – до 1 085 дол./сотка, Іванківському районі – на 2,46% (27 дол.) – до 1 072 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.