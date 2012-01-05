Вартість землі у Львівській області за рік знизилася на 14,18%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 14,18% (353 дол.) - до 2 137 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам`янко-Бузький район із середнім показником 967 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу склала 2 468 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 15,74% (461 дол.) - до 2 468 дол./сотка, в Яворівському - на 6,89% (130 дол.) - до 1756 дол./сотка, в Жовківському - на 8,62% (114 дол.) - до 1 209 дол./сотка, у Кам`янко-Бузькому - на 6,21% (64 дол.) - до 967 дол./сотка, у Городоцькому - на 11,46% (208 дол.) - до 1 607 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.