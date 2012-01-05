Вартість землі в Одеській області за рік знизилася на 18,82%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 18,82% (1196 дол.) - до 5158 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Біляївський район із середнім показником 2414 дол./сотка, найдорожчим - Овідіопольський район, де середня ціна продажу склала 6 350 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 21,69% (1759 дол.) - до 6 350 дол./сотка, в Іллічівську - на 23,57% (1 950 дол.) - до 6324 дол./сотка, у Комінтернівському районі - на 12,63% (774 дол.) - до 5 356 дол./сотка, у Біляївському - на 15,24% (434 дол.) - до 2414 дол./сотка, у Білгород-Дністровському - на 21,85% (1 247 дол.) - до 4459 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.