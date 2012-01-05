Вартість землі у Дніпропетровській області за рік знизилася на 14%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 14%, або 361 дол., - до 2218 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район із середнім показником 969 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу склала 2609 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області знизилася на 14,56% (399 дол.) - до 2342 дол./сотка, у Новомосковському - знизилася на 10,49% (129 дол.) - до 1101 дол./сотка, у Криничанському - знизилася на 6,92% (72 дол.) - до 969 дол./сотка, у Синельниківському - знизилася на 6,29% (175 дол.) - до 2609 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.