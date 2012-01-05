Вартість землі в Харківській області за рік знизилася на 2,76%

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 2,76%, або 51 дол., - до 1795 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуївський район з середнім показником 1 027 дол./сотка, найдорожчим - Харківський район, де середня ціна продажу склала 1884 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 1,77% (34 дол.) - до 1884 дол./сотка, у Дергачівському - на 5,45% (99 дол.) - до 1718 дол./сотка, у Чугуївському - на 2,19% (23 дол.) - до 1027 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.