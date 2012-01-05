Вартість землі в Донецьку за рік знизилася на 11,68%

Середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 11,68%, або 568 дол., - до 4 тис. 297 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 1 482 дол./сотка, найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу склала 10 095 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Ворошиловському районі знизилася на 20,91% (2669 дол.) - до 10 095 дол./сотка, в Калінінському - на 11,71% (926 дол.) - до 6 979 дол./сотка, у Київському - на 10,06% (659 дол.) - до 5891 дол./сотка, в Кіровському - на 13,95% (430 дол.) - до 2653 дол./сотка, в Петровському - знизилася на 8,29% (134 дол.) - до 1482 дол./сотка, Пролетарському - на 9,66% (184 дол.) - до 1 720 дол./сотка, Ленінському районі - на 13, 07% (516 дол.) - до 3433 дол./сотка, Куйбишевському районі - на 9,37% (460 дол.) - до 4 450 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.