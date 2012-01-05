Вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 19,5% – Держстат

У січні-листопаді 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у порівнянні з жовтнем 2011 року в листопаді вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 0,2%.

З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 15,6% у порівнянні з листопадом 2010 року – на 17,1%.

У Держстаті відзначили, що за 11 місяців 2011 року вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 17,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, з будівництва нежитлових будівель – на 18,2%, з будівництва транспортних споруд – на 25,1%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 17,3%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 25,4%, з будівництва інших інженерних споруд — на 16,5%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8% у порівнянні з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% у порівнянні з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3% у порівнянні з 2007 роком.