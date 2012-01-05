Введення в експлуатацію житла в 2011 р. зросло на 4,3%

В Україні в 2011 році введено в експлуатацію 9,7 млн. кв. м житла, що на 4,3% більше, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів із посиланням на міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА.

За даними міністра, минулого року проведено інвентаризацію об`єктів незавершеного будівництва, визначено реальний стан і перспективу їх добудови.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.