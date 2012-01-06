Суд скасував рішення Київради про виділення 30 га землі на Жуковому острові
Господарський суд Києва визнав протиправним рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Бузінвест» земельної ділянки площею 30 гектарів на острові Жуків у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, суд задовольнив позов прокуратури та визнав протиправним і скасував відповідне рішення Київради.
В прокуратурі зауважують, що йшлося про виділення ділянки вартістю 47 млн. грн. за рахунок прибережних захисних смуг та території зеленої зони на острові Жуків у Голосіївському районі Києва.
Загалом, зазначають в прокуратурі, у сфері земельних відносин прокуратурою столиці попереджено незаконне надання 826 га земель, за прокурорського реагування реально повернуто до територіальної громади Києва 316 га.