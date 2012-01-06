У Києві та області у 2011 р. учасниками програми доступного житла стали 494 сім'ї

У Києві і Київській області у 2011 році учасниками програми доступного житла стали 494 сім`ї.

Про це йдеться на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

За даними директора Київського іпотечного центру Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Києві і Київській області Сергія КОМНАТНОГО, найближчим часом до програми виявили бажання приєднатися ще 50 сімей.

Загалом у рамках виконання державної програми доступного житла, яка стартувала наприкінці 2010 року, в Києві й області було укладено 744 договори на придбання квартир, з яких 220 вже введено в експлуатацію.

Крім того, протягом 2011 року в Києві і Київській області молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам надано 23 кредити на придбання житла. З них 17 квартир, придбаних за допомогою пільгового молодіжного кредитування, було введено в експлуатацію протягом 2011 року.