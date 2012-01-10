Вартість торгових площ у Києві за рік знизилася на 2,79% – до 2 266 дол./кв.м

Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Києва у 2011 році знизилася на 2,79% (65 дол.) – до 2 266 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 723 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 314 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість продажу торгових приміщень в Печерському районі знизилася на 6,30% (223 дол.) – до 3 314 дол./кв. м, в Шевченківському районі – знизилася на 6,23% (197 дол.) – до 2964 дол./кв. м, в Подільському районі – знизилася на 1,68% (49 дол.) – до 2 872 дол./кв. м, в Голосіївському районі – знизилася на 2,75% (71 дол.) – до 2 510 дол./кв. м, в Деснянському районі – виросла на 3,91% (69 дол.) – до 1 833 дол./кв. м, в Святошинськом районі – знизилася на 2,09% (38 дол.) – до 1 782 дол./кв. м, в Дарницькому районі – виросла на 1,12% (19 дол.) – до 1 723 дол./кв. м, в Оболонськом районі – знизилася на 3,46% (80 дол.) – до 2 232 дол./кв. м, в Соломенськом районі – знизилася на 1,25% (24 дол.) – до 1 899 дол./кв. м, в Дніпровському районі – знизилася на 1,96% (37 дол.) – до 1 854 дол./кв. м.