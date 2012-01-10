Вартість торгових площ у Донецьку за рік знизилася на 2,22% – до 1 497 долл./кв.м

Середня вартість продажу торгових приміщень (не у торгових центрах) на вторинному ринку Донецька в 2011 році знизилася на 2,22% (на 34 дол.) – до 1 497 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 985 дол./кв. м, найдорожчим, – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 1 857 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість продажу торгових приміщень у Ворошиловському районі знизилася на 4,48% (87 дол.) – до 1 857 дол./кв. м, в Київському районі – знизилася на 1,66% (27 дол.) – до 1 596 дол./кв. м, в Калининському районі – виросла на 2,77% (41 дол.) – до 1 519 дол./кв. м, у Ленінському районі – знизилася на 2,87% (37 дол.) – до 1 252 дол./кв. м, в Куйбишевському районі – знизилася на 0,24% (3 дол.) – до 1 261 дол./кв. м, у Пролетарському районі – виросла на 4,73% (56 дол.) – до 1 240 дол./кв. м, у Будьоннівському районі – знизилася на 0,58% (7 дол.) – до 1 196 дол./кв. м, у Кировському районі – знизилася на 9,34% (107 дол.) – до 1 038 дол./кв. м, у Петровському районі – стабілізувалася на рівні 985 дол./кв. м.