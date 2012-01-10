Вартість торгових площ в Одесі за рік знизилася на 4,33% - до 1 854 дол./кв.м

Середня вартість продажу торгових площ (не у торгових центрах) на вторинному ринку Одеси в 2011 році знизилася на 4,33% (84 дол.) - до 1 854 долл./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 498 долл./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 2 021 долл./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Приморському районі знизилася на 8,34% (184 дол.) - до 2 021 долл./кв. м, в районі Таїрова – на 1,01% (19 дол.) - до 1 856 долл./кв. м, в районі Черемушки - виросла на 4,95% (81 дол.) - до 1 717 долл./кв. м, в районі Молдаванка – знизилася на 0,97% (15 дол.) - до 1 537 долл./кв. м, в селищі Котовського – знизилася на 0,33% (5 дол.) - до 1 498 долл./кв. м.