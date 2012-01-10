Вартість торгових приміщень у Харкові за рік виросла на 2,69% – до 1 374 дол./кв.м

Середня вартість продажу торгових приміщень на вторинному ринку Харкова в 2011 році виросла на 2,69% (36 дол.) – до 1 374 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Орджоникідзевський район з середнім показником 1 197 дол./кв. м, найдорожчим – Київський район, де середня ціна продажу становила 1 612 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових площ в Київському районі знизилася на 2,18% (36 дол.) – до 1 612 дол./кв. м, в Дзержинському районі – виросла на 0,38% (6 дол.) – до 1 580 дол./кв. м, у Ленінському районі – виросла на 1,36% (19 дол.) – до 1 416 дол./кв. м, у Жовтневому районі – знизилася на 1,27% (16 дол.) – до 1 247 дол./кв. м, в районі Фрунзе – виросла на 4,94% (61 дол.) – до 1 295 дол./кв. м, в Московському районі – виросла на 6% (73 дол.) – до 1 290 дол./кв. м, у Комінтернівському районі – виросла на 6,61% (79 дол.) – до 1 275 дол./кв. м, в Червонозаводському районі – виросла на 1,34% (16 дол.) – до 1 207 дол./кв. м, в Орджоникідзевському районі – виросла на 1,70% (20 дол.) – до 1 197 дол./кв. м.